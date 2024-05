Longari: “De Zerbi pista fredda. Conte sarebbe disposto a diventare…”

Gianluigi Longari, giornalista che si occupa di calciomercato, ha scritto un lungo editoriale sul nuovo allenatore del Milan...

Stefania Palminteri Redattore 3 maggio 2024 (modifica il 3 maggio 2024 | 11:19)

Gianluigi Longari, giornalista che si occupa di calciomercato, ha scritto un lungo editoriale sul nuovo allenatore del Milan. I tifosi vogliono Antinio Conte, ma restano in pista Fonseca e Conceicao.

Longari su Conte: "Partiamo dal nome che scalda quella stessa tifoseria che ha indirizzato il cambio di rotta a tinte rossonere: Antonio Conte. Per il Milan, l’allenatore leccese sarebbe stato disposto a diventare frontman di un progetto votato al futuro, in cui fossero però chiare anche aspettative e tempistiche ad esso collegate. La palla passa a chi di dovere".

Le alternative: "Le idee alternative sono sempre le stesse, partendo da Paulo Fonseca, in scadenza di contratti con Lille e che ormai da un mese è stato proposto e valutato da via Aldo Rossi. Passando per l’altra idea portoghese che Jorge Mendes sta cercando di spingere verso Milano, ovvero Sergio Conceicao".

Capitolo De Zerbi: "Esattamente come non sembra essersi scaldata la pista De Zerbi, né per il Milan né per la Baviera".

