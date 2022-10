Domani a Londra parte L’AC Milan Trophy Tour: gli eventi della giornata

Mercoledì 5 ottobre alle 21:00 il Milan affronterà in trasferta il Chelsea, per la terza giornata di Champions League. I rossoneri sono alla ricerca della seconda vittoria consecutiva in Europa, così da mantenere il primato in classifica. Al contrario invece i Blues hanno voglia di riscatto, essendo ultimi con un solo punto. In attesa del big match dello Stamford Bridge, i tifosi rossoneri avranno modo di partecipare a una serie di eventi realizzati dalla società meneghina in collaborazione con il Milan Club London. Parte domani alle 19:00 locali il primo evento del “From Milan To Many”, che si terrà al BOXPARK di Wembley.