Il Milan continua a seguire Gustav Isaksen: colloqui positivi tra le parti

Il Milan continua a lavorare sul fronte delle entrate. La dirigenza rossonera ha messo gli occhi su Gustav Isaksen. Classe 2001, esterno destro offensivo danese in forza al Midtjylland ha messo a referto in questa stagione 22 gol e 9 assist in 45 partite tra campionato, Europa League, preliminari di Champions League e coppe nazionali.