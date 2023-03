Locatelli: “Quando sono andato via dal Milan è stata una bella botta”

Il giorno dopo l’importante vittoria in campionato in casa dell’Inter, il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli

Redazione Il Milanista

Il giorno dopo l’importante vittoria in campionato in casa dell’Inter, il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli ha rilasciato un’intervista al canale Twitch ufficiale del club nella quale è tornato a parlare del suo addio al Milan.

Locatelli sulla stagione e sulla partita vinta a San Siro contro l’Inter

“Quella di ieri è stata una delle partite migliori di quest’anno. Mi sono sentito importante in tutta la gara, quando entri in fiducia ogni partita rendi meglio. La continuità è il segreto di una buona stagione. Con Fagioli e Rabiot mi trovo bene. Ieri si è vista una squadra con l’atteggiamento giusto che è stata sempre in partita. Siamo tutti sulla stessa barca, tutti sono necessari. Al di là dei reparti, ieri si è vista una squadra unita: questo è quello che dobbiamo essere e che ci chiede il mister. Con loro ho parlato, il percorso che stanno facendo è molto corretto. La società li protegge, il mister e la squadra li aiutano. A loro ho detto di essere spensierati e di non perdere la positività. Nessuno nasce maturo, l’esperienza ti dà determinate cose”.

Sulle difficoltà in carriera

“Ne ho vissute, chiaramente. Quando sono andato via dal Milan è stata una bella botta perché non me lo sarei mai aspettato. Ero molto giovane e avevo già fatto delle partite. Al Sassuolo mi sono rimboccato le maniche, De Zerbi mi ha esaltato come uomo e calciatore. Ho avuto delle difficoltà, ma come dice mio papà quando fai un passo indietro poi fai due balzi avanti. Poi è arrivata la Juventus, l’ho sempre sognato. L’ho sempre detto al mio procuratore e alla fine ci sono arrivato. Vedere il mio nome sulle magliette è una grandissima emozione. Sono cose che ti toccano. Cercherò di firmare tutte le mie maglie acquistate dai tifosi”.

Locatelli sul gran gol segnato contro la Juventus con la maglia del Milan

“Era una partita speciale per quello che la Juventus rappresentava per me. Quando ho segnato è stato qualcosa di incredibile, tantissimi mi hanno odiato ma ero felicissimo. Mia nonna non era felice e mi ha detto che il gol di Pjanic era regolare”.