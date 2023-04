RIVIVI IL LIVE | Milan-Napoli, Pioli in conferenza: “San Siro scenderà in campo. Da Spalletti mi aspetto…”

Domani il Milan scenderà in campo contro il Napoli. Segui live la conferenza stampa di Pioli e Hernandez della vigilia

Redazione Il Milanista

Domani sera è in programma l’attesissimo big match tra Milan e Napoli, valido per l’andata dei Quarti di finale di Champions League. In attesa del big match, Stefano Pioli ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia insieme a Theo Hernandez. Qui su ilMilanista.it il live testuale:

Pioli: “Domani sarà tutta un’altra cosa. Inizia la prima delle due sfide di CL. La partita di campionato ci ha dato delle risposte importanti, ma domani sarà una partita totalmente diversa”.

Theo: “Noi abbiamo avuto tante partite belle, ma domani è una partita importante. Il 4-0 del Maradona non ha cambiato gli equilibri della CL, perché è una partita a sé. Ci aspettiamo un Napoli forte, ma noi ci siamo preparati per affrontarli al meglio”.

Theo: “No per me essere il capitano del Milan è un grande onore. Come dico sempre dal primo giorno che sono qui, sono sempre stato molto felice. Pioli, Maldini e Massara mi sono sempre stati vicini. Vincere il Pallone d’oro? Mi piacerebbe (ride, ndr), ma pensiamo prima a domani”.

Theo: “Non cambia niente il fatto che non ci sia Osihmen. Non cambia niente, perché il Napoli ha ottimi giocatori. Chiunque giocherà, farà bene”.

Theo: “Quello che sogno è restare qua il più a lungo possibile. Dopo è vero che non si sa mai quale sarà il futuro, io per adesso penso alla partita di domani”.

Pioli: “Noi dobbiamo giocare una grande partita, perché l’avversario richiede un’attenzione particolare. Siamo concentrati”.

Pioli: “Il Milan deve giocare la partita con attenzione in ogni situazione perché il Napoli sa approfittare di ogni singolo errore per fare male. La qualità di gioco e attenzione deve essere alta perché il livello è alto”.

Theo: “Il Milan può vincere la CL, ma come ho detto la cosa più importante è vincere la partita di domani. Abbiamo lavorato molto in questi giorni per dare il massimo nella partita di domani”.

Pioli: “Il campionato è un’altra storia. In CL abbiamo dimostrato di poter essere all’altezza di tutti. Abbiamo la possibilità per fare bene in queste due partite”.

Pioli: “Con la forza del nostro sogno abbiamo vinto lo scudetto dell’anno scorso, perciò sognare ci fa molto bene”.

Theo: “Noi non dobbiamo onorare niente. Tutto il mondo conosce il calcio italiano e sa quanto è bello”.

Pioli: “Domani scenderà in campo San Siro. Il lavoro di squadra ti aiuta, ma la spinta dei tifosi sarà essenziale per dare il massimo”.

Theo: “Noi crediamo sempre nei giocatori, siamo importanti in questo Milan. Domani parleremo con i giocatori per fare il massimo e vincere questa partita”.

Pioli: “Stiamo parlando di CL, della nostra storia e dei nostri sogni. Siamo sereni perché abbiamo preparato nel miglior modo possibile questa partita. Tutte e due le squadre saranno motivatissime. Arrivare in fondo e vincere la CL sarebbe il massimo”.

Pioli: “Il Napoli è la squadra che ha fatto più gol in questa CL, di altissima qualità e livello. Siamo rimaste in otto squadre ed è normale che siano tutte forti, ma noi dobbiamo dare il massimo”.

Pioli: “Credo che le percentuali siano uguali per entrambe le squadre perché partiamo tutti da 0. Credo che possiamo aspettarci qualcosa di diverso dal Napoli e dovremo essere bravi a capire se ci saranno dei cambiamenti rispetto al campionato”.

Theo: “è una gara importantissima per me quella di domani. Dobbiamo lavorare bene per scendere in campo al massimo. Inoltre siamo in dodici perché giochiamo a San Siro e ci saranno i tifosi che sono sempre al nostro fianco”.

Theo: “Ho fatto i capelli blu perché il 7 è il compleanno del mio bambino, non l’ho fatto per il Napoli (ride, ndr). Noi dobbiamo pensare solo alla partita di domani”.

Pioli: “Non so che scelte farà Spalletti ma penso che possa avere degli atteggiamenti diversi in fase difensiva. I miei ragazzi conoscono bene il campo e sanno che ci concederanno degli spazi e dovremo sfruttarli”.

Theo: “Tutti i giocatori vogliono vincere. Dopo il Mondiale sono stato un po’ male, ma adesso sto tornando a quello che sono. Ora la CL è la cosa più importante che abbiamo”.

Pioli: “In questo momento conta solo che Milan sarà domani, poi le altre valutazioni le faremo a fine campionato. Questo finale determinerà la positività o meno della nostra stagione”.

Theo: “Io e Di Lorenzo siamo diversi, non ci possiamo paragonare. Lui ha caratteristiche più forti, così come io ho le mie. Non siamo giocatori simili”.

Theo: “Leao e Mbappè sono due giocatori fortissimi e ho la fortuna di giocare con entrambi. Leao deve migliorare qualche aspetto, ma quello è compito del mister (ride, ndr). Sono tutti e due molto forti”.