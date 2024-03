Llorente: “Milan-Roma? Spiace perché è stata la mia mano a sorteggiare”

L'ex attaccante di Juve e Napoli Fernando Llorente ha parlato del sorteggio Milan vs Roma in EL. Le sue parole

In esclusiva a Sky Sport ha parlato l'ex centravanti Fernando Llorente che ha abbinato il Milan alla Roma nel sorteggio dei quarti di finale di Europa League che ha detto: “Mi spiace perché è stata la mia mano a sorteggiarla, non l’ho fatto con malizia”.

“È brutto, conosci di più le squadre del tuo campionato , puoi anche aver avuto problemi in campionato. È più di una partita, sono dentro tante cose. Di solito non è facile che si affrontino, stavolta è successo così”.

