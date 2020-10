MILANO – Il derby della Madonnina regala sempre grandi emozioni. I tifosi, che in questo periodo sono messi a dura prova non potendo, se non in minima parte, accedere agli stadi, commentano sui social le emozioni del 173esimo Derby della Madonnina. Conte contro Pioli, Hakimi contro Theo Hernandez, Lukaku contro Ibrahimovic, tifosi nerazzurri contro tifosi rossoneri. Queste le reazioni dal web.