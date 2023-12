LIVE- Segui la conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia del match

Domani il Milan scenderà in campo contro la Salernitana. Segui live la conferenza stampa di Stefano Pioli della vigilia

Domani alle 20:45 il Milan scenderà in campo in casa della Salernitana per la diciassettesima giornata di campionato. In attesa del match, tra pochi minuti Stefano Pioli parlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia. Qui su ilMilanista.it potrete seguire il live testuale:

“Credo che non ci sia bisogno di sottolineare questo in riferimento al gruppo squadra. Soprattutto le persone che non appaiono ma fanno parte del team, che ci permettono di lavorare bene ogni giorno, sono loro che vanno ringraziati”.

“Ho trovato il solito Ibra, si sta approcciando in un ruolo diverso. Ma l’ho visto felice, motivato, contento. Ieri è stata una giornata interessante”.

“Ho appena finito l’allenamento e ho appena saputo della questione Superlega, ma non ho ancora tutte le informazioni per esprimere un mio pensiero”.

“Ibra verrà con noi sempre in trasferta. È una risorsa e un valore aggiunto non solo per me ma per tutta la squadra. Ha vissuto tantissime esperienze ed è il simbolo di chi sfida le sfide, non può che essere un aiuto la sua presenza”.

“Il bollettino medico non lo faccio. Siamo in emergenza ancora e stiamo mettendo la testa in questa situazione per normalizzarla. Gli ultimi infortuni sono stati strani, ma stiamo lavorando per tornare alla normalità il prima possibile. Il nostro obiettivo è avere più giocatori a disposizione possibile”.

“Bennacer spero che abbia più minutaggio, sta bene e giocherà dall’inizio domani. Starà in campo finchè avrà l’energia per aiutarci”.

“Tutto dipende dalla partita di domani. Stiamo cercando da un po’ di trovare la continuità di inizio stagione. Domani è una partita importante, da affrontare secondo le nostre modalità e caratteristiche. È altrettanto importante conoscere il proprio avversario per avere possibilità di successo”.

“Domani la Salernitana non sappiamo che posizioni prenderà in zona offensiva, noi prendere quelle che reputeremo più opportune”.

“Bennacer ha già risposto in modo corretto e giusto a questa domanda. Non è lui che decide il calendario. Isma sta bene e se accetterà la convocazione, noi dovremo essere bravi a trovare altre soluzioni”.

“Il club sa quale sono le esigenze della squadra e come interpretare bene la seconda parte della stagione. Il club è disposto a intervenire a gennaio, poi le tempistiche sono variabili”.

“Io so che cosa faccio, so che giocatori alleno, perciò sono convinto delle potenzialità della squadra. Al momento non siamo soddisfatti della stagione, ma possiamo renderla più positiva rispetto a quanto fatto oggi”.

