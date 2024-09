LIVE- Segui la conferenza stampa di Fonseca e Leao alla vigilia del match

Domani il Milan scenderà in campo contro il Bayern Leverkusen. Segui live la conferenza stampa di Fonseca e Leao alla vigilia del match

Domani sera il Milan scenderà in campo in casa del Bayer Leverkusen per la seconda sfida di Champions League. In attesa del match, tra pochi minuti parleranno mister Fonseca e Rafael Leao in conferenza stampa. Qui su ilMilanista.it potrete seguire il live testuale:

F: "Il nostro modo non dico che è sempre lo stesso ma le intenzioni sono quasi sempre le stesse. Più avanti possiamo parlare in profondità di questo, ora è un po' presto. Ma posso dire tanto sulle nostre forme di gioco, ma non credo sia il momento giusto per approfondire questa materia".

F: "Sappiamo che è una partita diversa, simile a quella avuta col Liverpool. Noi però dobbiamo dare continuità a quanto fatto finora, soprattutto difensivamente. Si tratta di un test difensivo di livello, dovremo essere perfetti per vincere. Ho detto ai giocatori che per battere una squadra forte come il Leverkusen dobbiamo fare una squadra difensivamente perfetta".

F: "Nel Milan voglio rispettare il fatto che i giocatori con più partite siano i capitani, ma voglio una leadership condivisa. Per questo preferisco che la responsabilità sia di più giocatori, domani sarà diverso rispetto all'ultima partita"