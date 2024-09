Milan News – Follia di mercato: “Via Theo Hernandez, al suo posto…”

Tra le notizie di mercato più importanti che riguardano il Milan, particolare attenzione meritano quelle su alcuni big rossoneri il cui futuro è ancora tutto da definire. In bilico c'è ad esempio Mike Maignan, con il quale però i discorsi per il rinnovo vanno avanti molto positivamente. Poi c'è Theo Hernandez, il cui futuro è invece più nebuloso. La trattativa per il rinnovo in questo caso va a rilento, anche alla luce delle ingenti richieste economiche del terzino francese. La situazione, insomma, è tutt'altro che serena. E, in tutto questo, rimbalzano anche alcune clamorose news di calciomercato che riguardano Theo Hernandez e anche il suo possibile sostituto al Milan: ecco tutti i dettagli <<<