Ospite speciale a Milanello: Ibrahimovic a colloquio con Pioli e la dirigenza

Oggi alle ore 11:15 il Milan è sceso in campo per l'allenamento di rifinitura, in vista del match di Champions League in programma domani

Oggi alle ore 11:15 il Milan è sceso in campo per l'allenamento di rifinitura, in vista del match di Champions League in programma domani contro il Newcastle. Ad assistere alla sessione c'è anche un super ospite del mondo rossonero. Parliamo ovviamente di Zlatan Ibrahimovic - che dopo essere stato a colloquio con Pioli e Murelli per i primi minuti di allenamento si è confrontato anche con Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani, sempre a bordocampo. Lo svedese aveva in programma di venire a Milanello già da qualche giorno, prima anche del derby, ma è riuscito solo oggi a presentarsi al centro sportivo dei meneghini.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.