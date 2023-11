Mercato Milan, annuncio col botto: “Accordo raggiunto, colpo a un passo!”

Il tema relativo al mercato è sempre d'attualità in casa Milan . Anzi, più i giorni passano e più il calciomercato assume un'importanza centrale nei temi e tra le news che riguardano il club rossonero. Come spesso abbiamo sottolineato infatti, Furlani e soci hanno parecchio lavoro da portare a termine, sia in vista di gennaio che in prospettiva estiva. Il Milan sta trattando diversi giocatori con l'intento di rinforzare adeguatamente praticamente ogni reparto della squadra.

Nell'immediato servono un paio di difensori (un centrale e un terzino sinistro) e un nuovo centravanti di livello, tenendo poi un occhio sempre vigile anche alle occasioni di mercato per il centrocampo. Il Milan sta facendo passi avanti per alcuni suoi obiettivi di calciomercato, come confermato anche da una news arrivata proprio in queste ore: un giocatore in particolare, infatti, sarebbe sempre più vicino a vestirsi di rossonero <<<