RIVIVI IL LIVE – Fonseca: “Gasp pioniere, lo ammiro. Musah titolare domani”

Ci siamo: tra pochi minuti scenderà in conferenza stampa Paulo Fonseca e presenterà la sfida di domani con la dea

Lorenzo Focolari Redattore 5 dicembre 2024 (modifica il 5 dicembre 2024 | 14:38)

14.01 - Tra qualche minuto parlerà Paulo Fonseca presentando la sfida di domani tra l'Atalanta e il Milan.

14.15 - Inizia la conferenza stampa

"Se questo è un buon momento per affrontare l'Atalanta? Non è mai un buon momento per affrontarli (ride ndr). Loro stanno molto bene. 8 vittorie nelle ultime 8 partite. 25 gol fatto e solo 4 subiti. Sarà una partita difficile e loro sono fortissimi. Però noi siamo pronti per scendere in campo".

Se la squadra ha intrapreso la strada giusto

"Sono d'accordo. Siamo in fiducia. E' vero che 3/4 match fa si sentiva un po' di sconforto. Ora no. Ora la squadra sta bene dopo gli ultimi risultati. Domani c'è l'Atalanta. Non si vedeva giocare una squadra come fanno loro da tanto tempo. Gasperini è stato un pioniere".

Se questa partita è decisiva

"Noi non abbiammo bisogno di questa partita per essere più consapevoli. E' un match importante, ma non decisivo. Vincere contro al dea porterebbe fiducia per il futuro".

Su De Ketelaere

"A volte i giocatori rispondo in base al modo di giocare. Non voglio parlare dei giocatori dell'Atalanta però".

Su come si vede come tecnico

"Non mi piace parlare di me stesso. Io posso dire che qui in Italia mi sento molto bene. E' molto stimolante essere qui per me. Ero già stato a Roma due anni, ma qui è diverso".

Ancora sull'Atalanta

"Noi penso che abbiamo preparato bene la partita di domani. E' molto facile capire come gioca l'Atalanta. Il difficile è contrapporsi a loro".

Su Musah

"Domani sarà titolare".

Se domani il pareggio sarebbe un buon risultato

"Nella mia testa c'è sempre e solo un risulato: vincere".

Sulle parole di Guardiola sulla dea

"Capisoco le sue parole. Non so se sia andare dal dentista affrontare loro, ma sarà una partita di sacrificio".

Sul duello con Gasperini

"Non ho nessuna voglia di vincere su Gasperini. Lui è unico. Dobbiamo riconoscere il lavoro grandissimo che sta facendo. Io ho una grande ammirazione per lui. Lui contro di me ha vinto 3 match e uno l'abbiamo pareggiato. Ho voglia di vincere domani, ma solamente perchè il Milan deve vincere".

Su Rafa Leao

"Io penso che Rafa ha spazio e tempo per migliorare. Lui ha fatto bene nell'ultimo periodo. Non sono totalmente soddisfatto per il semplice fatto che lui può fare sempre meglio".

14.40 - Fine conferenza stampa