Calciomercato Milan, squadra da urlo nel 2025: guardate che formazione!

Il Milan vuole e deve crescere ancora molto per puntare all'eccellenza sia in campo nazionale che internazionale. E per farlo, ovviamente, saranno necessari diversi movimenti di calciomercato molto importanti in vista delle prossime sessioni. Già a gennaio qualcosa si muoverà, poi in estate verrà fatto il grosso del mercato rossonero. Ma il 2025 potrebbe rappresentare una vera svolta da questo punto di vista, con il Milan che potrebbe mettere in piedi una nuova formazione veramente da urlo. Basandoci dunque sulle ultime news e sulle indiscrezioni recenti di calciomercato, noi abbiamo provato a immaginare e anticipare quella che potrebbe essere la formazione dei sogni del Milan del prossimo futuro: andiamo quindi a scoprirla insieme, con possibili titolari e riserve ruolo per ruolo <<<