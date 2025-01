RIVIVI IL LIVE – Conceicao: “Domani Pulisic ko, nel pre match non parlerò”

Seguiamo live la conferenza stampa di Sergio Conceicao alla vigilia di Juventus vs Milan. Ecco tutte le sue parole...

"Ci sarà equilibrio perchè sono due squadre forti. Giocatori molto interessanti. Loro hanno fatto una bella partita con l' Atalanta . Noi stiamo lavorando su delle cose. Abbiamo tante partite. Dovremo essere pronti per arrivare ai nostri obiettivi".

"Domani è fuori. Ha ancora fastidio, e non vogliamo rischiare".

"Non mi piace molto il mercato di gennaio. Crea sempre nei giocatori delle cose non positive".

Se Bennacer e Fofana sono uguali e non possono coesistere

"Ogni giocatore nella sua funziona, con o senza palla, deve fare il suo. Io non credo che loro due non possano giocare insieme. Anzi, vi dico che loro due giocheranno domani".

"Se mi chiamano mando qualcun altro. Non dire le cose giuste altrimenti".

"Per me non è importante chi è il capitano. Tutti devono parlare".