Mercato Milan – Pedullà sgancia la bomba: “Posso dirvi che…” | News

Tanta carne al fuoco per quanto riguarda il mercato del Milan . Ovviamente in primo piano c'è sempre la questione Rashford a tenere banco. Il Milan lo ha scelto, vuole lui per rinforzare il proprio reparto offensivo. Ma tra ostacoli economici e la folta concorrenza, bisogna attendere e incrociare le dita. Una buona notizia su questo fronte è arrivata dall'Inghilterra, dove il Daily Star ha sottolineato come il Manchester United abbia escluso di cedere l'attaccante classe '97 a un altro club inglese .

In seconda battuta c'è Kyle Walker, che attende novità nel caso in cui il Milan non riuscisse a chiudere per Rashford. Senza dimenticare la ricerca di un nuovo centrocampista da regalare a Conceicao. E poi c'è pure il fondamentale mercato in uscita, con il Milan che ha bisogno anche di cedere. Il Monza di Galliani si sarebbe fatto avanti per Ballo-Touré e Origi, senza escludere pure un possibile coinvolgimento di Okafor. E in tutto questo, il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha rivelato altre importanti news che riguardano il Milan: ecco di cosa si tratta <<<