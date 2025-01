RIVIVI IL LIVE – Conceicao: “Su Pulisic decido domani, motivazione è alta”

I rossoneri si avvicinano al match europeo: il resoconto da Milanello dopo la conferenza di Conceicao.....

Sulla Champions League

"Stare in Champions è sempre una motivazione grandissima, una grande squadra come il Milan deve lavorare tutti gli anni per essere presente".

Sulla condizione del Milan

"Devo essere io a trovare la mentalità giusta da trasmettere ai ragazzi. Le maglie non giocano, sono i giocatori ad indossarle e a scendere in campo".

Sulla non continuità all'interno del match

"E' vero, non siamo continui. Non devo difendere i miei ragazzi. Dobbiamo migliorare per essere più continui all'interno del match".

Sul mercato

"La realtà è che con la Juve i cambi nostri non erano come i loro. Non era una critica. Era la realtà. I tifosi devono capire questo. Devono appoggiarci. Devono essere il dodicesimo uomo in campo".

Sul match di domani

"Domani è importantissimo. Siamo in emergenza e abbiamo bisogno di tutti. Abbiamo bisogno dell'appoggio di tutti. Giocatori, tifosi, dirigenza, tutti".

Su Pulisic

"Domani vediamo. Non voglio rischiare che poi stia fuori per un mese".

Su Morata e Abraham

"Se gli attaccanti non segnano non è solo colpa loro come se la squadra avversaria segna la colpa non è del portiere".

Su Pavlovic

"Sta bene ed è a disposizione. Le scelte le faccio io. Posso mettere anche un centrocampista a giocare in difesa".

Se c'è una frase che può caricare l'ambiente

"Ho il sogno di arrivare il più lontano possibile. Se può arrivare lontano? Mi auguro di sì. Partiamo sempre per vincere".