Calciomercato Milan: preso Walker! Ma al 90% arrivano anche… | News

Come confermano le ultime notizie di casa rossonera, il Milan sta finalmente per chiudere il suo primo grande colpo di calciomercato di gennaio con l'arrivo di Kyle Walker dal Manchester City. Oltre a Walker però, il Milan deve assolutamente fare altro sul mercato in entrata. Conceicao ha assolutamente bisogno di almeno altri due rinforzi, che a meno di clamorose sorprese arriveranno a Milano da qui alla fine di questo calciomercato di riparazione. Parliamo di un centrocampista centrale e di un attaccante. Ma chi potrà veramente sbarcare a Milano entro stretto giro di posta?