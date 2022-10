Adani: “Rafael Leao è top, se il Milan gioca male risolve le partite”

«Leao è veramente talmente top che se il Milan gioca in un certo modo in armonia Leao aggiunge, se il Milan non gioca Leao risolve. Come? Scegliendo la giocata migliore in base a cosa fa la squadra: se attacca alta guarda Leao, se costruisce da dietro guarda Leao; quando la squadra è in difficoltà, in Leao vedo quella luce, quella consapevolezza di risolvere la partita. È una roba da giocatori forti: sente che deve risolvere la partita. Ci sono delle situazioni in cui il suo strapotere fisico e tecnico condiziona talmente tanto gli avversari che lo triplicano… Ora, anche se ha la testa bassa, riesce a servire l’avversario. Da Leao mi aspetto la falcata finale contro l’Empoli al 97esimo, ma la palla che dà a Saelemaekers nel primo tempo… Guardando in basso vede Saelemaekers libero. Tutto ciò lo fa diventare il miglior calciatore della Serie A».

"Sta giocando bene in Italia? Sì. Andrà in una grande squadra? Probabilmente sì. Però poi nel Portogallo fa la panchina; lì è giusto che giochi Cristiano Ronaldo, ma a sinistra giocando Bruno Fernandes e Diogo Jota. Vicinius fa la differenza con il City. Leao la fa con l'Empoli, con la Fiorentina, con il Bologna, poi in Coppa dei Campioni è già una roba diversa... Ha il culo sulla testa (riferito al fatto che giochi a testa bassa, ndr). Io la differenza non l'ho vista fare. Gioca in Italia, campionato scarso. [...] Per me Rashford è molto più forte di Leao. Sancho è fenomenale. Leao mi dà un misto tra Dembelé e Martial. Può stare a fare la panchina a Coman e Luis Diaz, nelle rotazioni sì. Secondo me non vale 150 milioni. Non è uno che fa 50 gol a stagione e 50 assist, cioè che fa la differenza".