News Milan, mercato | Tifosi senza parole: “Ecco l’ultima idea per gennaio”

Ecco perché in questi ultimi giorni stiamo parlando di vari profili che sono stati accostati ai rossoneri. Dal talento classe 2001 Gustav Isaksen del Midtjylland alla grande suggestione che porta ancora una volta ad Hakim Ziyech, in uscita dal Chelsea. Giusto per citarne un paio tra i più chiacchierati. Ma occhio anche alle possibili sorprese inaspettate: una di queste è spuntata proprio in queste ultime ore e parla di un nome che potrebbe spiazzare in tanti <<<