Lega Serie A, resi noti gli anticipi e posticipi della 36esima di campionato

La Lega Serie A ha reso noto questo pomeriggio tutte le date e gli orari relativi agli anticipi e posticipi della 36esima giornata di campionato. Per questa giornata il Milan giocherà alle 20:45 di sabato 11 maggio a San Siro contro il Cagliari. Vediamo di seguito tutto il calendario completo:

