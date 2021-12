Milan-Salernitana, Leao festeggia sui social: “Vittoria importante”

Cominciano ad arrivare le esultanze dei giocatori rossoneri sui social. Ecco il post pubblicato da Leao su Instagram.

Il Milancontinua a vincere in campionato. Dopo il successo di mercoledì sera al Marassi, i rossoneri hanno ottenuto 3 punti importanti a San Siro contro la Salernitana. Le due brutte sconfitte in campionato sembrano ora un ricordo lontano. Oggi pomeriggio c’è stata una buona prestazione da parte degli uomini di Pioli, vogliosi di non perdere punti importanti. I diavoli si trovano attualmente al primo posto in solitaria in classifica, con 38 punti. Bisogna attendere i risultati dei match dei partenopei e dei neroazzurri, ma per ora i rossoneri esultano.