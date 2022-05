Leao inarrestabile: eletto dai tifosi MVP di Sassuolo-Milan

Rafael Leao è stato eletto dai tifosi del Milan come il migliore giocatore in campo nell’ultima giornata di campionato.

Redazione Il Milanista

Domenica sera il Milan ha battuto per 3 a 0 il Sassuolo al Mapei Stadium e si è aggiudicato così il 19esimo scudetto della sua storia. A brillare per tutti i novanta minuti è stato – senza dubbio- Rafael Leao, il vero volto di questo Milan. Il portoghese ha realizzato tre assist al bacio, che hanno portato alle tre reti rossonere: ben due per Giroud e una per Kessie. Il 22enne è cresciuto in modo esponenziale nel corso di questa stagione, arrivando a segnare ben 11 gol e a realizzare 10 assist. I tifosi rossoneri sono impazziti per le sue giocate e lo hanno consacrato beniamino dei diavoli. Proprio i supporters meneghini infatti hanno eletto Leao come il miglior giocatore rossonero in campo nell’ultima giornata di Serie A. Vediamo il comunicato apparso sul sito acmilan.com:

Due assist nella gara più importante e trionfale del campionato rossonero. Una prestazione straordinaria per coronare una stagione esagerata, fatta non solo di gol (quattordici in totale) ma anche di strappi e di assoli, come a Reggio Emilia quando ha messo lo zampino nelle reti che hanno prodotto il 3-0 finale e regalato lo Scudetto al Milan. Rafael Leão, inarrestabile. La sua prova del Mapei Stadium ha steso il Sassuolo e fatto impazzire i nostri tifosi, i quali lo hanno votato - per l'ennesima volta - come migliore in campo con il 78% delle preferenze.

Nei novantadue minuti giocati, Leão ha collezionato anche venti passaggi positivi, cinque occasioni create e cinque palloni recuperati, due tiri nello specchio e due tiri parati, un tiro respinto e un cross. Tanta roba, preziosissima. Non poteva mancare all'appuntamento finale e decisivo dopo un'annata sempre sulla cresta dell'onda. Un gioiello, giocatore in più e uomo chiave. Grande Rafa, we gooo!