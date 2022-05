Scudetto Milan, trovata e consegnata ai carabinieri la medaglia di Pioli

Stefano Pioli, tecnico rossonero, è tornato nuovamente in possesso della sua medaglia, la quale gli era stata sottratta nei giorni scorsi.

Oggi - dopo che lo stesso allenatore rossonero si era espresso per la sottrazione della medaglia. I carabinieri della città emiliana ne sono tornati in possesso grazie all'intervento di tre ragazzi, abitanti nel Reggiano, che hanno consegnato loro la medaglia trovata in campo, non lontano dagli spogliatoi dello stadio.

In particolare, a quanto dichiarato, i giovani avrebbero rinvenuto la medaglia sul manto erboso dello stadio, proprio in prossimità dell'ingresso degli spogliatoi, durante i festeggiamenti seguiti alla premiazione della squadra rossonera. I tre ragazzi si sono presentati in Caserma, hanno consegnato la medaglia ai militari che ora stanno avviando le indagini per ricostruire i fatti. Su Instagram i tre ragazzi avevano postato una storia (con tanto di 'firma' con nome dei rispettivi account) in cui mostravano la medaglia facendo il segno della vittoria con le dita mentre, in sovrimpressione, c'era la scritta: "Grazie Pioli".