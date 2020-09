Le Proges – Il Saint-Etienne ha accettato l’offerta del Leicester per Fofana

MILANO – Si è conclusa la trattativa tra il Saint-Etienne e il Leicester per Wesley Fofana, giovane difensore classe 2000. Il francese si trasferirà in Inghilterra per 35 milioni di euro più 5 bonus. Secondo il portale leprogres.fr, l’ufficialità arriverà nella giornata di domani.

Una brutta notizia per il Milan che corteggiava il ragazzo da tempo, trovando però il muro del club transalpino che voleva monetizzare al massimo la cessione del proprio gioiello. Le Foxes, alla fine, hanno battuto la concorrenza dei rossoneri offrendo quanto richiesto dal club. Il Milan ora dovrà cambiare obiettivo.