Lazio, incidente stradale per Immobile: a rischio per il Milan? Le ultime

Stamattina l'attaccante della Lazio è stato coinvolto in un incidente tra la sua auto e un tram, sulle strade della Capitale: ecco come sta

Questa mattina Ciro Immobile ha vissuto una spiacevole disavventura. L'attaccante è stato coinvolto in un incidente stradale a Roma. Un tram infatti ha travolto e distrutto l'auto del capitano della Lazio, che era con le due figlie. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi, anche se sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Nell'incidente sono state coinvolte altre due auto e ci sono stati alcuni feriti. Poco dopo, Immobile ha raccontato "Il tram è passato con il rosso. Io sto bene, mi fa solo un po' male il braccio".

Dopo i controlli, si è avuto un quadro più chiaro. Il comunicato della Lazio: "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che, in data odierna, a seguito di un incidente stradale, il calciatore Ciro Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell’ XI costola destra. Le condizioni sono al momento buone. Il calciatore rimane in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS in Roma".

Secondo Sky Sport, il giocatore dovrebbe fermarsi per 15-20 giorni. Sicuramente quindi il bomber biancoceleste salterà le sfide con Torino e Inter. Da capire se recupererà per la partita del 3 maggio contro il Sassuolo o per quella contro il Milan, in programma il 7 maggio.