Napoli-Milan, l’arbitro sarà Marciniak: due precedenti con i rossoneri

Dopo le polemiche per l'arbitraggio di Kovacs all'andata, al ritorno la Uefa si è affidata all'arbitro che ha diretto la finale del Mondiale

Ieri il Milannon è andato oltre l'1-1 contro il Bologna al Dall'Ara, nel match valido per la trentesima giornata di Serie A. Pioli ha optato per un maxi turnover, cambiando 10 giocatori rispetto alla partita precedente. Martedì infatti ci sarà un impegno fondamentale: la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli. Al Maradona si ripartirà dall'1-0 per i rossoneri maturato nel match di andata a San Siro.

Proprio riguardo alla partita giocata a Milano, ci sono state molte polemiche per l'arbitraggio di Kovacs. Addirittura alcuni tifosi del Napoli hanno organizzato una class action per chiedere i danni per l'operato del direttore di gara ungherese. Per evitare nuovi problemi, la Uefa, per il ritorno, è voluta andare sul sicuro. Ad arbitrare Napoli-Milan sarà Szymon Marciniak.

Questa volta quindi la sfida sarà diretta da uno degli arbitri più affidabili del panorama europeo. Il polacco, del resto, ha anche arbitrato la finale del Mondiale in Qatar tra Argentina e Francia. Per Marciniak si tratterà del terzo incrocio con il Milan. In questa stagione infatti il polacco ha diretto Dinamo Zagabria-Milan, gara della fase a gironi, vinta 4-0 dai rossoneri. Nella scorsa stagione invece aveva arbitrato Liverpool-Milan, vinta dai Reds 3-2, sempre nella fase a gironi della Champions.