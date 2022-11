Buone notizie dalle Nazionali: Lazetic show con la Serbia U19

Marko Lazetic lancia segnali al Milan. Con la propria Nazionale va in gol per ben due volte. I tifosi rossoneri sognano

Sul sito ufficiale del Milan è presente un comunicato in merito alla prestazione di Marko Lazetic con la Nazionale serba U19. “Continua l'attività internazionale dei rossoneri: stavolta è stato Marko Lazetić a prendersi la scena. Nella sfida tra Serbia e Macedonia del Nord, valida per le qualificazioni all'Europeo di categoria, l'attaccante classe 2004 è sceso in campo con la fascia di capitano al braccio e ha trascinato la propria nazionale Under 19 ad un pesante successo in trasferta”.