Milan-Leao, arriva l’annuncio da Sky Sport: “La società ha deciso” / News

Il Milan guarda avanti, guarda al futuro. Lo fa in queste settimane in cui si inizia a parlare molto di più di calciomercato e lo fa per una ragione semplice: c'è l'assoluta volontà di provare ad effettuare la rincorsa scudetto senza lasciare un solo centimetro al Napoli. Dei tentativi verranno fatti e anche per questo nel mese di gennaio ci si aspettano dei movimenti che possano seriamente fare la differenza. In questo senso, va ricordato che tra le varie operazioni da portare a termine, c'è senza dubbio quella legata a Rafael Leao. Oramai lo sanno pure i sassi, ne parlano tutti: il suo rinnovo di contratto è al centro di ogni cosa almeno per quanto riguarda i media ed è da Sky Sport che in questi minuti è arrivato un aggiornamento significativo sulla questione <<<