Laxalt, lo Sporting Lisbona chiede informazioni

MILANO – Il Milan, oltre a voler concludere gli ultimi colpi di mercato, vuole piazzare gli ultimi esuberi che ha in squadra. Tra questi c’è Diego Laxalt. L’uruguaiano durante la scorsa stagione ha vestito prima la maglia del Torino per poi tornare in rossonero dopo il mancato arrivo Antonee Robinson. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di “TuttoSport“, lo Sporting Lisbona avrebbe chiesto informazioni al club di via Aldo Rossi. La richiesta dei rossoneri è 10 milioni.