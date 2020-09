Calciomercato Milan, che bomba! Colpaccio last minute: fissato l’incontro!

Calciomercato Milan, Maldini scatenato: ennesimo capolavoro?

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Dopo una partenza a razzo del calciomercato rossonero, in pochi si aspettavano un finale di campagna acquisti altrettanto scoppiettante. Premesso che un difensore centrale di grande qualità arriverà alla corte di Pioli, ci sarà da prestare particolare attenzione alle occasioni di mercato last minute. La notizia arrivata in queste ore ha per certi versi dell’incredibile. Dopo aver chiuso anche il colpo Hauge dal Bodo Glimt, Maldini potrebbe infatti concludere un’altra operazione in attacco che farebbe sognare i tifosi del Diavolo.

Secondo Tuttosport, al Milan sarebbe stato proposto di nuovo Florian Thauvin del Marsiglia. Nonostante le priorità siano altre, mettere le mani su un’ala di tale portata rappresenterebbe un’occasione più unica che rara, soprattutto perché allo stato attuale il calciatore francese potrebbe arrivare per soli 15 milioni di euro. Cifra impensabile fino a pochi mesi fa, quando l’OM chiedeva almeno il doppio per il suo gioiello. La crisi finanziaria dovuta al Covid 19 e le difficoltà nel rinnovare il contratto in scadenza nel 2021, hanno portato la dirigenza transalpina a ridurre drasticamente le proprie pretese. Ma c’è di più.

Tuttomercatoweb.com rivela che proprio nelle prossime ore Cyril Rool, agente di Thauvin, incontrerà la dirigenza rossonera a casa Milan. Le parti sono rimaste in contatti costanti in queste settimane e, qualora non si dovesse arrivare all’accordo in questi ultimi giorni di mercato, Maldini starebbe pensando di bloccare fin da ora il calciatore per portarlo a Milanello il prossimo anno a parametro zero. Sarebbe l’ennesimo capolavoro del direttore tecnico rossonero, dimostratosi estremamente abile nelle trattative di mercato, anche quelle apparentemente impossibili. Quello di Thauvin sarebbe uno dei pochi nomi che non farebbe rimpiangere il mancato arrivo di Chiesa. Ma non è finita qui. Maldini prepara i botti finali: altri 5 colpi e una (grossa) sorpresa per chiudere il mercato! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA