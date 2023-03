L’agente di Laurienté frena tutti: “Ci sarà tempo per valutare”

Armand Laurienté e senza alcun dubbio una delle rivelazioni di questa stagione di Serie A. Il Milan lo sa bene e monitora il calciatore...

Redazione Il Milanista

Tra le rivelazioni di questa stagione di Serie A, troviamo sicuramente un calciatore che milita nel Sassuolo. Il suo nome è Armand Laurienté, esterno sinistro con una forte propensione verso il gol. Il calciatore arrivato in estate dal Lorient, ha avuto un impatto devastante con il nostro campionato e sta macinando numeri da tenere in considerazione. In 19 partite di campionato ha segnato ben 7 gol e 6 assist, che hanno attirato su di lui l'interesse di diversi club, sia italiani che stranieri. Anche Maldini e Massara, così come gli altri dirigenti di Serie A, sono particolarmente attenti alla stagione del calciatore, per poi eventualmente fare valutazioni in futuro.

LAURIENTE', PARLA L'AGENTE: — L’agente del giocatore, Roberto Meloni, ha parlato ai microfoni di TVPlay del talento neroverde. “Cosa ha causato la sua esplosione? Nessun click. Si sono create le giuste dinamiche e lui è sereno”. L’agente ha riconosciuto l’importanza di avere trovato un allenatore come Dionisi che ha subito puntato su di lui e gli ha dato fiducia. “E’ stato fondamentale. Il calcio francese è totalmente diverso, avere un allenatore così lo ha aiutato” ha dichiarato. La fiducia dell’ambiente e la calma sono stati gli ingredienti fondamentali che gli hanno permesso di esprimersi al meglio.

Inevitabile parlare di futuro. “Non voglio rispondere a domande su eventuali sondaggi di altre squadre” ha chiarito. Per Laurienté la testa è solo al finale di campionato. “Siamo concentrati”. Per il mercato ci sarà tempo e non mancheranno sorprese. Ha però voluto sottolineare come il Torino sia stato la prima squadra a puntare su di lui. “Il Torino si era mosso per primo per lui, poi per situazioni di mercato non si è concretizzato”.

Nel suo futuro, adesso, è probabile che ci sia una big, con il Napoli a quanto si dice particolarmente interessato al giocatore. “Il Napoli, come tante altre società, rappresenta uno step importante”. Bocche cucite però sul futuro. “Lui per ora è concentrato sul Sassuolo“. Si deciderà solo in estate quale sarà il futuro del giocatore. “Ci sarà modo e tempo di valutare tutte le soluzioni. E’ contento della sua annata, è felicissimo e vuole continuare così chiudendo la stagione con più gol possibili”. Quel che è certo è che Laurienté sarà uno dei nomi caldi del mercato estivo.