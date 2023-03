Adani: “Porto-Inter? Mi è piaciuto di più il Milan con il Tottenham”

L'ex difensore, oggi commentatore Rai, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato delle squadra italiane qualificate ai quarti

Redazione Il Milanista

Ieril'Inter si è qualificata ai quarti di Champions, eliminando il Porto. I nerazzurri hanno raggiunto così il Milan. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Daniele Adani ha analizzato così: "I nerazzurri hanno speculato sull’1-0 dell’andata. E a quel punto devi avere un’applicazione e una determinazione feroci, perché se proponi poco e niente, e come baricentro concedi il campo all’avversario, non puoi sbagliare nulla quando te li porti in casa tua. Ma alla fine è andata e in fondo, pur gestendo quasi sempre il pallone, il Porto non ha avuto occasioni clamorose. Però nei 180’ i nerazzurri sono stati fortunati, considerando anche che all’andata la svolta è arrivata dopo l’espulsione di Otavio e che anche l’assenza di Pepe ha pesato".

L'approccio: "Lautaro non è stato coinvolto, ma anche Dzeko e poi Lukaku hanno avuto poche occasioni. Era una gara di sacrificio. Ma l’Inter in un certo senso poteva permettersi questo atteggiamento. Anche se partendo dall’1-0 dell’andata mi è piaciuto di più il modo di stare in campo del Milan, che ha difeso bene ed è ripartito sempre. Tanto che forse in casa del Tottenham meritava anche la vittoria".

Il sorteggio per le italiane: "La premessa è che la cosa più importante sarà l’atteggiamento. Quanto all’urna, in primis va evitato il City di Haaland, la cui stagione inizia ora perché è stato preso proprio per fare la differenza in Champions. Real e Bayern sono delle corrazzate, quindi restano Benfica e Chelsea. I portoghesi giocano bene e hanno un ottimo attaccante come Gonzalo Ramos. Ma hanno perso un uomo chiave come Enzo Fernandez, finito proprio ai Blues che però hanno diversi problemi. Anche se restiamo a livelli altissimi. Ma comunque meglio una di queste due che una sfida fratricida. Anche perché questo Napoli in Europa ormai fa paura a chiunque".