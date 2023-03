Laurientè al centro del mercato: su di lui Milan e Juventus

Negli ultimi giorni si sta parlando molto del futuro di Armand Laurienté. Facciamo il punto riguardo a questa situazione

Redazione Il Milanista

In questa stagione l'Italia sta scoprendo il talento di Armand Laurienté. Il giocatore francese è arrivato in Italia la scorsa estate ed è fin da subito riuscito a mettersi in mostra con la maglia del Sassuolo. Ora su di lui ci sono le sirene di Milan e Juventus in primis che lo vorrebbero per rinforzare l'attacco della prossima stagione. Ad ora nessuna avances ufficiale di nessuna delle due squadre, ma soltanto dei sondaggi.

Armand Laurienté ha parlato della Serie A — “È un campionato molto competitivo, dove anche le piccole squadre possono vincere, o comunque creare difficoltà alle grandi. Ogni partita è sempre molto complicata. La passione dei tifosi in Italia è davvero impressionante. Rispetto a quello francese è un campionato molto tecnico e tattico: le squadre, soprattutto nella fase difensiva, si muovono in modo coordinato e per questo diventa molto più difficile creare superiorità e fare gol”.

Sulla partita con il Milan — “Stadio bellissimo, clima incredibile. Abbiamo fatto una grande partita come squadra e anche come singoli. In quell’occasione abbiamo capito quale fosse la nostra reale forza. Rigore segnato? Berardi ha fatto un gesto splendido nel cedermelo. Obiettivi? Prima di tutto voglio aiutare la squadra a risalire in classifica. Poi chiaramente gol e assist. Ma, credetemi, preferisco vincere, anche senza segnare”. Queste le sue parole a Fanpage.it.