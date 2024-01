Laudisa: “Popovic? Ecco perché il Milan non ha puntato su di lui”

Ecco il commento sulla situazione Popovic: "E ciò spiega perché il Milan ha rinunciato al suo giovane connazionale, quel Popovic in scadenza col Partizan che ormai era già certamente rossonero, ma all'ultimo l'affare è saltato. La trattativa per Matic dimostra che quel posto se lo vogliono tenere libero, virando su un giocatore esperto per Pioli al posto di una giovane promessa: anche il Milan che punta tanto sui giovani evidentemente pensa ad avere più esperienza a centrocampo, considerando anche Krunic in uscita. Pioli ha bisogno di spalle larghe lì in mezzo".