Mercato, ribaltone Milan: ecco la formazione con Thiago Motta in panchina

Rivoluzione Milan con Thiago Motta in panchina

La nuova formazione del Milan con Thiago Motta in panchina.

Secondo le ultime news che stanno girando in queste ore in ambiente Milan, Thiago Motta starebbe scalando posizioni come possibile sostituto di Pioli sulla panchina rossonera. L'attuale tecnico del Bologna, autentica rivelazione di questa Serie A, ha attirato le attenzioni del club rossonero e sarebbe il lizza per il dopo-Pioli insieme ad Antonio Conte. E le voci di mercato sottolineano che al momento sarebbe proprio quello di Thiago Motta il nome in pole position. E con lui in panchina, ovviamente la formazione del Milan del prossimo anno cambierebbe profondamente volto.

Il modulo non verrebbe totalmente stravolto: dal 4-3-3 si passerebbe al 4-2-3-1. A cambiare sarebbe invece la filosofia di gioco. Lo stile di Thiago Motta si basa su tanto dinamismo, ruoli molto fluidi e su un'importante interscambiabilità delle varie posizioni in campo. Poi grande pressing offensivo e tanti movimenti, sia con la palla che soprattutto senza palla. Ma conThiago cambierebbe soprattutto il calciomercato estivo del Milan, che rivoluzionerebbe non poco la rosa rossonera.

Oggi abbiamo dunque provato a immaginare come potrebbe essere il Milan di Thiago Motta per il prossimo anno, mettendolo in campo con con vari giocatori nuovi che potrebbero appunto arrivare dal mercato estivo anche su indicazione dello stesso tecnico italo-brasiliano. Senza perdere altro tempo dunque, andiamo subito a scoprire la nuova formazione del Milan con Thiago Motta in panchina, con titolari e riserve ruolo per ruolo <<<