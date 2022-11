La Russa: “Progetto due stadi necessario e utile per Milano!”

Da mesi ormai non si fa altro che parlare del futuro di San Siro e della costruzione del nuovo stadio di Milan e Inter. Pochi giorni fa si è concluso il dibattito pubblico sulla questione, che porterà a una decisione definitiva. L’unica cosa certa è che i due club meneghini hanno bisogno di uno stadio di proprietà, all’avanguardia e che possa competere con quello dei più grandi club europei.

Proprio sulla questione stadio è intervenuto il presidente del Senato, Ignazio La Russa , a margine dell'inaugurazione della Fondazione Ospedale Niguarda a Milano. Come riferito da Ansa, queste le sue parole sul futuro di San Siro: "Il progetto dei due stadi è conveniente, assolutamente necessario e utile. Quando all'estero si parla di Milano le cose che si conoscono sono tre: il Duomo, la Scala e lo stadio San Siro ”.

La soluzione è costruire un nuovo impianto accanto al Meazza: “Continuo a ripetere che vi è compatibilità assoluta, anzi c'è un vantaggio a mantenere come è esattamente lo stadio di San Siro e costruire accanto, come avviene in tante città europee e sudamericane, un altro stadio. Al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il piano economico che mi sono permesso di sottoporre prevede un risparmio di 500 milioni, il costo della demolizione, che si somma al risparmio di danni ambientali enormi".