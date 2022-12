Kvaratskhelia: “Crediamo nello Scudetto, giochiamo sempre per vincere”

Khvicha Kvaratskhelia ha parlato di sè stesso e del campionato di Serie A. Sentiamo le sue parole su più ambiti

Redazione Il Milanista

In esclusiva a Dazn ha parlato Khvicha Kvaratskhelia che ha detto: "Lavoro molto su me stesso, cerco spesso di imparare e provare nuove giocate e soluzioni, per diventare ancora più imprevedibile. Tutto ciò che potranno raccontare di me sarà già vecchio e superato, non potrà mai essere utile agli altri".

Sul suo impatto in Serie A — "Non saprei dirti se me lo aspettassi o meno, ma ho sempre fatto di tutto affinché questo accadesse. Il calcio è la mia vita, e se le cose vanno bene c'è ancora più soddisfazione. Io faccio il massimo per la squadra, il resto lo valutano i tifosi, che ringrazio sempre tanto per il sostegno".

Se si sente uno dei giocatori più forti — "Sono ancora molto lontano da questa definizione, ma farò il possibile per confermarla. Ad ogni modo no, non me l'aspettavo, è molto difficile pensare che da un Paese così piccolo si possa arrivare a giocare in una squadra così grande. Era il mio sogno giocare in un top club rinomato come il Napoli, tuttavia ho ancora tanta strada da fare e molti obiettivi da raggiungere".

Sullo Scudetto — "Abbiamo ancora tanto tempo davanti e dobbiamo giocare molte partite, per noi ogni partita è fondamentale e ovviamente faremo tutto il possibile per raggiungere questo traguardo. Se ci credo? Certamente! Ogni volta che scendiamo in campo lo facciamo per vincere, poi il tempo ci farà vedere quello che succederà".

Sul difensore più forte che ha affrontato — "Non saprei sceglierne uno sopra tutti gli altri, però in allenamento affrontare Di Lorenzo è sempre molto difficile, lui è veramente un grande difensore. Fortissimo, è davvero un ottimo calciatore". Queste le sue parole.