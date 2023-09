Milan, da Krunic a Leao: il resoconto dei nazionali rossoneri

In questa sosta ci sono molti giocatori del Milan che sono impegnati con le proprie nazionali: ecco come sono andati quelli in campo ieri

Il campionato di Serie A è fermo per gli impegni delle nazionali. In questa sosta sono diversi i giocatori del club rossonero che sono con le rispettive rappresentative. Il sito ufficiale del Milanha fatto il punto su quelli scesi in campo ieri.

Il report: "Serata positiva, quella di venerdì 8 settembre, per i portacolori rossoneri nelle qualificazioni a Euro 2024. Inseriti entrambi nel Gruppo J, Rade Krunić e Rafael Leão hanno vinto gli impegni con le rispettive nazionali. La Bosnia di Rade ha ospitato il Liechtenstein a Zenica, vincendo per 2-1: decisive la rete di Džeko e l'autorete di Luchinger, mentre il sigillo di Wolfinger è servito solo ad accorciare le distanze dopo il doppio vantaggio bosniaco. Rade è stato scelto tra i titolari ed è rimasto in campo fino al 93', prima di essere sostituito da Hamulić.

Nello stesso raggruppamento si sono affrontati Slovacchia e Portogallo, a Bratislava: vittoria di misura per i lusitani di Roberto Martínez, 1-0 grazie alla rete nel primo tempo di Bruno Fernandes. Come Krunić, anche l'altro rossonero Leão è stato schierato dal primo minuto ed è stato poi sostituito dopo un'ora di gioco da Pedro Neto. In classifica il Portogallo comanda con 15 punti davanti a Slovacchia e Lussemburgo, entrambe a 10, e alla Bosnia, 6".

