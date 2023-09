Milan, tantissimi auguri a Donadoni: oggi spegne 60 candeline

Oggi spegne 60 candeline un ex rossonero che con il Milan ha vinto tutto: Roberto Donadoni. Questo il messaggio che gli ha rivolto il club...

Oggi spegne 60 candeline un ex rossonero che con il Milan ha vinto tutto: Roberto Donadoni . Questo il messaggio che gli ha rivolto il club sui social per un traguardo così importante: "Uomo, Giocatore, Leggenda: felici 60!".

Donadoni fu acquistato dal Milan nell'estate del 1986 per 10 miliardi di lire. Divenne in poco tempo un vero e proprio pilastro dei diavoli. Titolare sia con Arrigo Sacchi che con Fabio Capello. Vinse ben sei scudetti (1987-1988, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1998-1999), tre Coppe dei Campioni (1988-1989, 1989-1990, 1993-1994), due Coppe Intercontinentali (1989, 1990), tre Supercoppe europee (1989, 1990, 1994) e quattro Supercoppe italiane (1989, 1992, 1993, 1994). Lasciò il Milan nel 1996.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.