Kjaer pronto per la fascia: ecco gli ultimi capitani del Milan

Ecco i capitani del Milan dal 1982 a oggi

Redazione Il Milanista

Il Milan potrebbe cambiare Capitano. Il club di via Aldo Rossi potrebbe accontentare infatti le richieste del tifo e sostituire Alessio Romagnoli con Simon Kjaer. Il centrale danese, durante la prima partita contro la Finlandia, ha salvato la vita dell'interista Christian Eriksen entrando nei cuori dei tifosi. Romagnoli, invece, potrebbe salutare il club di via Aldo Rossi e cambiare aria.

I capitani del Milan dal 1982 a oggi

FRANCO BARESI - Nel 1982 Kaieser Franz, dopo la cessione di Aldo Maldera e di Fulvio Collovati, suo vice, fu nominato capitano del Milan. Franco Baresi indosserà la fascia diventando il più giovane ad avere la fascia ad appena 22 anni e la indosserà fino al 1997, anno del suo ritiro dal calcio. Con la maglia rossonera ha vinto 6 scudetti, 2 campionati di Serie B, 4 Supercoppe Italiana, 3 Coppa Campioni/Champions League, 3 Supercoppe Europee e 2 Coppe Intercontinentali. Oggi è vice presidente onorario del club di via Aldo Rossi.

PAOLO MALDINI - A raccogliere l'eredità di Franco Baresi è stato Paolo Maldini, allora 29enne terzino del Milan. L'attuale Direttore dell'Area Tecnica del Milan ha indossato la fascia per 12 anni vincendo ben 26 trofei in carriera: 7 scudetti, 1 Coppa Italia, 5 Supercoppe Italiane, 5 Champions League (ha il record di 8 finali giocate), 5 Supercoppe Europee, 2 Coppe Intercontinentali e 1 Coppa del Mondo per club. E da dirigente ha avuto il merito di riportare il Milan in Champions League.

MASSIMO AMBROSINI - Dopo aver vestito la maglia del Milan per 17 anni (e una stagione in prestito nel Vicenza nel 1997/98), Massimo Ambrosini ha avuto la fascia da capitano a 32 anni dopo l'addio di Paolo Maldini, diventando il più anziano capitano del Milan dal 1982. All'ombra del Duomo il centrocampista ha vinto 4 scudetti, 1 Coppa Italia, 2 Champions League, 2 Supercoppa Italiana, 2 Supercoppa Europee e 1 Coppa Del Mondo per Club.

RICCARDO MONTOLIVO - Nel 2013 Riccardo Montolivo diventa capitano del Milan. Un premio per il centrocampista, arrivato in rossonero nel 2012, il regista, dopo un primo buon periodo, ha vissuto un momento non positivo diventando il capro espiatorio dei tanti problemi societari e dell'aria sportiva rossonera. Montolivo poi, nel 2017, in accordo con la società a ceduto la fascia al neo arrivato Leonardo Bonucci. Al Milan, nel 2016, ha vinto solo 1 Supercoppa Italiana, nel 2016 contro la Juventus.

LEONARDO BONUCCI - Nell'estate del 2017 il Milan passa da Silvio Berlusconi a Mister Li che, a sorpresa, porta a Milano Leonardo Bonucci che sarebbe dovuto essere il totem e il giocatore sul quale creare il Milan. Fassone disse di lui: "Sposta gli equilibri". Bonucci eredita la fascia da Montolivo (ancora presente nella rosa del Milan) e chiede anche il numero 19 che era stato assegnato a Franck Kessié, arrivato poco prima di lui. L'ex Juve dopo appena una stagione e dopo aver conquistato la qualificazione in Europa League, decise di tornare a Torino.

ALESSIO ROMAGNOLI - Nel 2018 Alessio Romagnoli diventa il nuovo capitano del Milan guidato da Rino Gattuso. L'ex Roma era sbarcato a Milano nel 2015 di fronte a un'offerta monstre di Adriano Galliani: 25 milioni di euro. Il centrale ha alternato alti e bassi in rossonero ma complice l'esplosione di Tomori e la non volontà di rinnovare il contratto a luglio potrebbe lasciare il Milan e la sua fascia da capitano. In molti pensavano che il classe '95 potesse ripercorrere la carriera di Baresi e Maldini, ma salvo clamorosi ripensamenti, non sarà così. In rossonero ha vinto una Supercoppa Italiana.

2021 - Con il probabile addio di Romagnoli e l'addio certo di Donnarumma il Milan dovrà scegliere un nuovo capitano. I candidati sono due il Presidente Franck Kessié e Simon Kjaer. Il primo è uno leader dello spogliatoio, l'altro invece è stato eletto e proposto dal tifo rossonero dopo aver salvato la vita all'interista Eriksen.