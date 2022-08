Milan, Kjaer in campo dopo 272 giorni. Sarà il vice-capitano

Oggi in campo torna dal primo minuto Simon Kjaer. Il danese non giocava con la maglia del Milan da ben 272 giorni.

Tra poco meno di un’ora il Milanscenderà in campo al Mapei Stadium per affrontare la formazione neroverde. Pioli è costretto ad effettuare un po’ di turnover, in vista soprattutto del derby di Milano (in programma sabato pomeriggio a San Siro).