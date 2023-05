Kjaer, rinnova e chiude la carriera in rossonero? La volontà è chiara

Simon Kjaer ha espresso molte volte la sua volontà di terminare la carriera in rossonero. Il giocatore danese è uno dei leader dello spogliatoio del Milan e nei giorni scorsi ha dichiarato: “Restare oltre il 2024 in rossonero? Lo spero. Ci sono due parti, un allenatore e molte cose che entrano in gioco. Ma sicuramente farò la mia parte. È qui che voglio finire, è il club in cui ho sempre sognato di finire. Quindi spero anch'io di finire qui, ma non a breve". La sua volontà è dunque chiara.