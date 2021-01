Kjaer a MTV: “Sto bene. lasciato un immagine importante ovvero che possiamo vincere ogni partita”

MILANO – Ai microfoni di MilanTv è intervenuto Simon Kjaer. Il rossonero è tornato in campo dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori. Ecco le sue parole.

RITORNO IN CAMPO – “Sto bene, ero solo un po’ stanco dopo un periodo fuori. L’importante è che abbiamo vinto ma in campo mi sono sentito molto bene”.

SUL MATCH – “Abbiamo uno spirito importante. Oggi era una partita difficile perché il Benevento sta giocando bene. Ci crediamo anche nei momenti difficili e siamo sempre positivi”

SU RAFAEL LEAO – “Rafa deve stare mentalmente bene. Si può sempre migliorare sugli aspetti del gioco. E’ un ragazzo d’oro che piano piano sta crescendo. Negli ultimi mesi è cresciuto tanto e sa che non può più tornare indietro. Non possono arrivare sempre questi gol ma deve sempre guardare avanti e mai indietro. Oggi si è sacrificato molto, ha corso tanto e sa che deve fare anche questo lavoro”.

SPIRITO DI SQUADRA – “Abbiamo lasciato un immagine importante ovvero che possiamo vincere ogni partita. Non ci sono altre squadre più forti di noi. Dobbiamo affrontare ogni partita come una finale e affrontarla al meglio cercando sempre di migliorare. Ora bisogna recuperare”.

