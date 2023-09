Mercato Milan | Furlani mette il turbo: ecco chi ha deciso di comprare

Il Milan vuole continuare a crescere e per farlo dovrà continuare a investire in maniera importante anche sul mercato. L'ultima campagna acquisti estiva ha dimostrato la volontà del club rossonero di intervenire in modo massiccio sul fronte calciomercato, mettendo anche in luce le ottime doti di Moncada e Furlani. Ma c'è ancora parecchio lavoro da fare in vista dei prossimi mesi.