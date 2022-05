Zaccheroni: “Kessie? I tifosi non gli rimproverino nulla, ma che rammarico”

L'ex allenatore Alberto Zaccheroni ha parlato ospite del canale Twitch del Milan. Sentite il suo pensiero su Kessie

In esclusiva sul canale Twitch del Milan ha parlato l'ex allenatore Alberto Zaccheroni che su Franck Kessie dice: "C’è grande rammarico di perdere Franck Kessie, ma i tifosi del Milan non gli devono rimproverare nulla, è un professionista. Lo dico io che non ho mai avuto un agente. Capisco comunque i giocatori. Franck Kessie ha dato tanto al Milan, è stato determinante, sarà un problema sostituirlo per la sua personalità e per la fisicità. Secondo me al mondo non esiste un calciatore che possa buttarlo giù". Queste le parole in esclusiva sul canale Twitch del Milan ha parlato l'ex allenatore Alberto Zaccheroni.