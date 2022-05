Kapoor, Co-CEO di Investcorp: “Per ora lasciamo da parte l’affare Milan”

Il Co-CEO di Investcorp, Rishi Kapoor, ha rilasciato un'intervista a gulfnews.com. Sentite le sue parole sul Milan

In esclusiva ha rilasciato un'intervista a gulfnews.com il Co-CEO di Investcorp, Rishi Kapoor, il quale ha detto: "Se il Milan è un affare fatto? In questa fase non è possibile commentare. Ma è un dato di fatto che Investcorp non ha avuto alcuna esposizione diretta alle franchigie sportive da nessuna parte . Quello che abbiamo è un investimento nella United Talent Agency negli Stati Uniti, che oltre a intrattenitori e artisti rappresenta e lavora a stretto contatto anche con personalità sportive. Attraverso la United Talent Agency, abbiamo un forte apprezzamento e comprensione di come opera l'azienda negli Stati Uniti. E lo sport è oggi una componente chiave del mercato dell'intrattenimento . Per ora lasciamo da parte l'affare Milan...". Queste le parole del Co-CEO di Investcorp, Rishi Kapoor, il quale ha rilasciato un'intervista a gulfnews.com in cui ha parlato del Milan.

In esclusiva ai microfoni di Dazn ha parlato l'ex centrocasmpista della Lazio Marco Parolo che sulla corsa Scudetto ha detto: "Il Milan ha tutto dalla sua parte, deve solo fare la partita che sa fare. E il fatto che può anche pareggiare sarà un vantaggio. Il Sassuolo ha dei giocatori di qualità che ti possono fare male in ogni partita ma la forza e l’energia che c’è attorno alla squadra è ciò che sta trascinando i rossoneri. L’Inter è compattezza e miglior calcio a livello di sostanza, peccato per lei che abbia sbagliato quel mese dei 7 punti in 7 partite. Dico che il Milan ha l’80% di possibilità di vittoria dello Scudetto, c’è un piccolo dubbio e quindi mi tengo un margine”. Queste le parole in esclusiva ai microfoni di Dazn dove ha parlato l'ex centrocasmpista della Lazio Marco Parolo. <<<Un ex rossonero scende in campo per un'iniziativa per i bambini dell'Ucraina!>>>