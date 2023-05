Milan, Kamada ormai è in pugno: c’è l’accordo, ecco cosa manca

Il giapponese dell'Eintracht Francoforte, da tempo nel mirino del Milan, è ormai davvero a un passo e può essere il primo nome del mercato

Redazione Il Milanista

Il Milan ieri sera ha festeggiato due volte. I rossoneri infatti hanno battuto per 1-0 la Juventus all'Allianz Stadium di Torino, grazie a un gol di Olivier Giroud. E proprio con questo risultato, i rossoneri hanno ottenuto la matematica qualificazione alla prossima Champions League. Il quarto posto blindato salva questo finale di stagione e aumenterà il budget a disposizione per il mercato estivo. E a proposito della campagna acquisti Stefano Pioli è stato chiaro. Ieri sera, ai microfoni di Dazn, il tecnico rossonero ha fatto riferimento all'importanza dei rinforzi: "Se vogliamo essere competitivi per vincere il campionato e arrivare in semifinale di Champions, è chiaro che la squadra va migliorata. Per fare due competizioni di questo livello, servono dei giocatori forti. Poi se sono giovani sono contento, perché sono delle spugne e sono entusiasti. Se il club vorrà essere competitivo su due fronti, dovrà fare una rosa competitiva".

E il primo rinforzo è già realtà. Come riferito da Sky Sport, il Milan ha in pugno Daichi Kamada, centrocampista offensivo dell'Eintracht Francoforte. I rossoneri, da tempo sul giocatore, hanno sciolto le riserve e deciso di portare l'affondo decisivo. Il giocatore ha un contratto con il club tedesco che scadrà il prossimo 30 giugno e quindi potrà arrivare a parametro zero. Il giapponese aveva scelto ormai da parecchio di vestire la maglia del Milan. Per lui è pronto un contratto di cinque anni. Il club ha deciso di muoversi ora anche per evitare la concorrenza di altre società interessate al centrocampista, come il Borussia Dortmund.

Il Milan dunque ora è pronto a formalizzare l'accordo. Ottenuta la certezza di partecipare alla Champions League, la società può muoversi conoscendo le prospettive e il budget a disposizione. Kamada potrebbe essere un elemento prezioso per Pioli. Il classe '96 ha giocato soprattutto nel ruolo di trequartista nel corso della sua carriera. In questa stagione però ha giocato anche come interno di centrocampo. Questa annata inoltre è stata anche prolifica: il giapponese ha segnato 16 gol e fornito 7 assist in tutte le competizioni. Un giocatore rapido e bravo palla al piede, che garantisce anche duttilità. Kamada è il primo tassello di un nuovo Milan formato Champions.