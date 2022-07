Pancaro: “Kalulu e Tomori fondamentali nel finale di stagione scorso”

In esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio ha parlato l'ex difensore Giuseppe Pancaro il quale sulle due squadre milanesi ha detto: "La squadra nerazzurra sta rinforzando un organico già molto forte e senza ulteriori uscite penso che sia già ampiamente competitiva per lo scudetto. Il Milan ha bisogno di fare qualcosa e mi pare che si stiano muovendo in questo senso”.

L'agente di Pobega ha parlato del centrocampista dicendo: "Tommaso ha fatto il giusto percorso di crescita, ha giocato nelle categorie inferiori e poi da protagonista a Spezia e a Torino. Grazie a Juric nell'ultima stagione è cresciuto molto e ora è pronto per confrontarsi in un club di alto livello come il Milan: credo possa rappresentare un acquisto, secondo me si farà trovare pronto quando verrà chiamato in causa. E' un lavoratore con l'atteggiamento giusto, anche per le caratteristiche che ha può completare la batteria di centrocampisti del Milan. Lo scorso anno ha dimostrato di poter giocare in più ruoli, sia da interno che da trequartista". Queste le parole di Patrick Bastianelli, agente di Tommaso Pobega.