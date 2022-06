Ieri è stato il compleanno di Kalulu: gli auguri del Milan al francese

Nella giornata di ieri il calciatore francese Pierrè Kalulu ha compiuto gli anni. Ecco il tributo della società rossonera

Redazione Il Milanista

Tramite un comunicato ufficiale la società del Milan ha voluto augurare a Pierrè Kalulu un felice e sereno compleanno nella giornata di ieri.

Il comunicato del Milan per Pierrè Kalulu

“È arrivato a Milano giovanissimo, che ancora doveva esordire da professionista, e dopo un anno e mezzo è diventato uno dei punti di riferimento della retroguardia rossonera. Pierre Kalulu è una delle rivelazioni del Milan Campione d'Italia, un difensore polivalente e di sicura affidabilità. Oggi per il nostro giocatore - attualmente impegnato con la Francia Under 21 - è una giornata importante, quella in cui compie 22 anni. Dopo una stagione memorabile, con un crescendo emozionante di rendimento in un Milan insuperabile difensivamente, è di nuovo il tempo di festeggiare: tanti auguri Pierre!”. Questo il messaggio di un felice compleanno augurato da tutto il Milan a centrale difensivo francese Pierrè Kalulu.

Ripercorriamo il weekend per i rossoneri impegnati con le rispettive Nazionali

“Degli otto giocatori impegnati, sei rossoneri sono stati impiegati nel sabato sera colorato dalle Nazionali. Nella giornata d'esordio di Nations League, l'Italia ha pareggiato 1-1 contro la Germania. Allo stadio Dall'Ara di Bologna da sottolineare le titolarità di Alessandro Florenzi, terzino destro con la fascia di capitano al braccio, e Sandro Tonali, in campo da mezzala fino all'80'. Davide Calabria, invece, è rimasto in panchina. Un buon pareggio per gli azzurri, al gol di Pellegrini nel cuore della ripresa ha immediatamente risposto Kimmich, i quali raccolgono il primo punto nel girone. Nello stesso Gruppo 3 di Lega A, Fikayo Tomori non ha preso parte a Ungheria-Inghilterra, gara che a sorpresa ha visto i padroni di casa imporsi a Budapest per 1-0 (rete di Szoboszlai al 66') e volare da soli in vetta alla classifica; gli inglesi, fanalino di coda, devono già rincorrere. ”.

Gli altri rossoneri impegnati

“Nel Gruppo 3 di Lega B, pari anche per la Bosnia ed Erzegovina, 1-1 a Helsinki acciuffato in pieno recupero da Prevljak dopo il vantaggio su rigore di Pukki: per Rade Krunić 57' di gioco effettivi. Nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa 2023, iniziano bene l'Algeria di Bennacer e il Senegal di Ballo-Touré: Ismaël ha guidato la mediana nel 2-0 all'Angola (gol di Mandi e Belaïli) a Algiers, mentre Fodé ha partecipato per 77' nel 3-1 al Benin (tripletta di Mané e rete della bandiera di Olaitan) a Diamniadio. Vittorie e testa dei rispettivi Gruppi F e L. Infine, spazio per un totale di 63' per Marko Lazetić in Ucraina-Serbia nelle qualificazioni all'Europeo Under 19: 1-1 in terra olandese per le capoliste, appaiate a quota quattro dopo due turni, del Gruppo 6”. Questo il comunicato ufficiale del Milan a riguardo.